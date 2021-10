Chris Pearson: Der "Ex on the Beach"-Star stirbt mit 25!

Chris Pearson ist tot, wie das Klatschmagazin "TMZ" berichtet. Demnach geriet er am Sonntag in eine in L.A.'s San Fernando Valley, welche für ihn tödlich endete. Dabei wurde er gerade mal im Alter von 25 Jahren erstochen. Er kam in ein Krankenhaus, starb dann aber später an den schweren Verletzungen.