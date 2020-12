Chris Tall: So schön ist seine Freundin Sabrina Fischer

Während Chris Tall in schlichtem Schwarz erscheint, trug seine Freundin ein auffälliges, mit goldenen Pailetten besticktes Kleid. Mit ihren hellblonden Locken und dem süßen Lächeln ist Sabrina Fischer ist eine echte Augenweide. Kein Wunder, dass Chris Tall die hübsche Frau an seiner Seite nicht mehr länger verstecken möchte. Bereits zehn Monate waren der Komiker und die Projektmanagerin zum Zeitpunkt des Auftritts liiert. Doch trotzdem das Paar auf dem Roten Teppich richtig gut ankam, sollte es bei diesem einmaligen Auftritt bleiben. Ob Sabrina Fischer noch immer die Freundin von Chris Tall ist, darüber schweigt er seither eisern. Doch wer gibt schon einen Mann mit Humor freiwillig wieder her...