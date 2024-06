Chris Töpperwien: Haftbefehl! Er wurde festgenommen

Eigentlich wollte Chris Töpperwien nur eine Veranstaltung in Deutschland besuchen, zu der er geladen wurde. Dann kam alles anders und er landete schlussendlich in U-Haft. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor. Zuerst saß er in der JVA Landsberg ein, bis er am 14. Mai den österreichischen Behörden übergeben wurde. Der Grund? Ihm wird Betrug und Veruntreuung in Vorfällen aus 2021 vorgeworfen. Im April des Jahres ließ der "Goodbye Deutschland"-Star gegenüber "Promiflash" verlauten, dass er in die Geschäftsleitung eines Ösi-Handelsunternehmens eingestiegen sei. Dieses habe nur sieben Monate später Anzeige gegen Chris erstattet. Wie Bild nun berichtet, muss er sich am 8. Juli vor dem Landgericht Wiener Neustadt behaupten, bestätigte ein Gerichtssprecher.

Mittlerweile ist der "Currywurstmann" nach der Zahlung einer Kaution von angeblich 25 000 Euro wieder auf freien Fuß. Seinen Pass zur Ausreise, bekam er ebenfalls zurück und durfte nach Los Angeles zurückkehren – nur unter der Auflage, dass er zum Gerichtstermin im Juli erscheint. Ob er seinen Mann stehen wird? Wie die "Bild" ebenfalls erfahren haben will, soll seine Mutter die Kaution hinterlegt haben. Erscheint er nicht vor Gericht, wäre das Geld weg. Bleibt abzuwarten, wie sein Gewissen entscheiden wird.

Warum trägt Chris Töpperwien eigentlich immer eine Sonnenbrille? Im Video erfährst du es: