Chris Töpperwien: Schockmoment! Seine schwangere Frau hatte einen Autounfall

Man kann sich kaum vorstellen, was in Chris Töpperwien vorgegangen sein muss, als er diesen Anruf erhielt. Die schwangere Frau des Reality-TV-Stars wurde in Los Angeles in einen schweren Autounfall mit einem LKW verwickelt. Besonders bitter: Der Fahrer hat anschließend einfach die Flucht ergriffen und sich nicht um Nicole gekümmert!