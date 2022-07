Chris Töpperwien: Überraschendes Geständnis nach den Baby-News

Das es jetzt geklappt hat, ist also eine echte Überraschung. Dabei wollte der 48-Jährige eigentlich viel früher Papa werden. "Natürlich hätte ich mir schon gewünscht, früher Vater zu werden. Leider Gottes gehören dazu immer zwei", erklärt er weiter.

Nun hat er endlich die richtige Frau an seiner Seite und die beiden sind absolut happy. Er ist sich sicher; Nicole wird die besten Mama sein. Und er selbst? "Mein Traum war es immer, ein cooler Vater zu werden. Da ich in meiner Erziehung nicht viel von meinem Vater mitbekommen habe, da er ständig am Arbeiten war, und ich eher von meiner Mutter großgezogen wurde, ist es für mich sehr wichtig, für mein Kind da zu sein. Ich möchte unser Kind nicht streng, aber mit den nötigen Werten und gesellschaftlichen Benimmregeln erziehen", so der Auswanderer.