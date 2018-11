Reddit this

Chrissy Metz: So sieht der „This is us“-Star heute aus“

Früher gehänselt, heute ein Vorbild: "This Is Us"-Star Chrissy Metz hat es allen gezeigt.

Betritt den roten Teppich sind schlagartig alle Augen auf sie gerichtet. Und das nicht, weil die Schauspielerin ein paar Kilos zu viel auf den Hüften hat, sondern wegen ihrer positiven Ausstrahlung. Denn die 38-Jährige ist ein echtes Frauenpower-Paket, das mit ihrem neuen Selbstbewusstsein Frauen mit den gleichen Maßen inspiriert und ermutigt sie selbst zu sein.

Chrissy Metz: Als Teenager wurde sie gemobbt

Mit den Jahren hat Chrissy Metz eben dazugelernt, über die Menschen und vor allem über sich selbst. Denn der Beginn ihrer Karriere war alles andere als einfach. Schon als Kind war Chrissy fettleibig, ihre Familie verurteilte sie oft dafür. Besonders als Teenager litt sie unter dem Umgang ihres Stiefvaters. „Er hat Witze darüber gemacht, den Kühlschrank zu verschließen“, schildert die Schauspielerin. Erst als Chrissy Metz nach Los Angeles zog, um sich dort ihrer Schauspielkarriere zu widmen, konnte sie sich dem Familiären-Mobbing entreißen. Doch auch empfing die übergewichtige Jung-Schauspielerin nicht gerade mit offenen Armen. Die Konkurrenz war vor allem eins: Spindeldürr.

Die Rolle ihres Lebens ließ dem "This Is Us"-Star keine Wahl

Doch Chrissy blieb hartnäckig. Nach und nach kämpfte sie sich nach oben. Und nach zahlreichen kleinen Rollen kamen endlich die Großen und schließlich 2016 das Rollenangebot für die Serie „This Is Us“. Die Schauspielerin glaubte endlich dick im Geschäft zu sein, allerdings trückte der Schein. Ihre Rolle als Kate Pearson hatte einen Haken. Ihr Vertrag enthielt eine gemeine Klausel, denn sie soll als Kate im Laufe der Serie an Gewicht verlieren ! Schockierend: falls sie nicht abnimmt, wird sie gekündigt.

Heute hat sich Chrissy verändert

Auch diese Hürde meistert Chrissy Metz und verliert tatsächlich ein paar Pfündchen. Doch viel wichtiger als ihr Gewicht, ist ihren Fans Chrissys Charakter. Nach und nach mausert sich die Schauspielerin zum Serienliebling und Vorbild für zahlreiche Frauen. Erst kürzlich überraschte sie ihre mittlerweile über 1 Millionen -Follower mit einer sexy Fotostrecke in der amerikanischen „Harper’s Bazaar“. Ihre Fans freuten sich riesig und kommentierten die Fotos mit „Du bist wirklich unglaublich! Eine richtige Frau… Das liebe ich an dir“ oder „Chrissy danke, dass du du bist! Andere Frauen zu inspirieren und zu stärken ist das größte Geschenk was wir Frauen geben können!“ Und das gibt Chrissy Metz gerne. Eben eine echte Power-Frau mit starken Kurven.