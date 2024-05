Christian Bärens: "Let's Dance"-Profi stirbt mit 46 Jahren!

Christian Bärens lebte seit vielen Jahren in New York. Seine große Leidenschaft war das Tanzen. Er war bei der Nordamerika-Tour von "Dancing with the Stars" und in der spanischen Show "Sabado Gigante" zu sehen. 2008 trat Christian sogar bei der Oscar-Verleihung auf. Den deutschen Zuschauern wurde der Profi-Tänzer aber erst im Jahr 2010 bekannt. Für "Let's Dance" kehrte er in seine Heimat zurück und brachte Sylvie Meis das Tanzen bei. In der sechsten Show musste Christian jedoch wegen Rückenprobleme aussteigen. Für ihn sprang Kollege Christian Polanc (46) ein und belegte mit Sylvie den zweiten Platz.

Auch vergangenes Jahr sind einige Prominente von uns gegangen. Wer? Das erfahrt ihr hier im Video: