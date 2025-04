Christian Jährig: Mega Triumph! Ein Jahr nach seinem DSDS-Sieg

Leicht hatte er es nie. Denn seine Stimme ist extrem hoch. Die Songs von Weltstar Céline Dion zu covern ist kein Problem für ihn. Wenn man beim Zuhören die Augen schließt, hört es sich an, als singe eine Frau mit einer gewaltigen "Röhre". Der Grund ist ein sehr seltenes Phänomen: Bei dem 31-­Jährigen blieb der Stimmbruch aus. Daher die besondere Tonlage.

Doch genau die machte ihm einst das Leben zur Hölle. "Ich wurde ausgelacht, ausgeschlossen", erzählt er mit leiser Stimme. "Die Jungs haben sich über mich lustig gemacht. Sie haben mir gesagt: Du wirst es nie schaffen. Ich habe ihnen das Gegenteil bewiesen, denn ich habe immer an meinem Traum festgehalten." Trotzdem war es schwer, das Mobbing in der Schule zu ertragen: "Ich traute mich in der Pause nicht mehr aufs Klo."

Seine Familie hat immer zu ihm gehalten. Genau wie "DSDS"-­Juror Dieter Bohlen. "Er sagte zu mir: Lass dich nicht immer so unterkriegen! Lass die Vergangenheit ruhen." Und genau das tut Christian jetzt!

