DSDS-Gewinner Christian Jährig: Bittere Vorwürfe nach seinem Sieg!

Was Christian Jährig so besonders macht: Der Sänger kam nie in den Stimmbruch und hat deshalb eine außergewöhnlich hohe Stimme. Was ihn als Kind zum Opfer von Mobbing machte, ist nun der Startschuss für eine Karriere in der Musikwelt. "Ich kann das gar nicht beschreiben in Worten jetzt grade. Das sprengt grade alle meine Dimensionen! Ich glaub’, ich brauch’ da wirklich jetzt ein paar Tage Zeit, um das wirklich jetzt zu verarbeiten", so der Sieger gegenüber RTL.