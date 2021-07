"Lindenstraße"-Star Christian Kahrmann: Todes-Drama um seine Eltern!

In der Corona-Krise haben viele die Angst, seine Angehörigen in Gefahr zu bringen - genau das ist Christian Kahrmann passiert. Der Ex-"Lindenstraße"-Darsteller erkrankte im März an Covid-19. Er wurde über mehrere Wochen in ein künstliches Koma versetzt. Als er aufwachte, hat er erfahren, dass sich sein Vater ebenfalls mit Corona infiziert hat und gestorben ist. Doch das war nicht der einzige Schicksalsschlag: Auch seine Mutter erkrankte daran - und verstarb ebenfalls.