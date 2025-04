"In aller Freundschaft": Verheerender Angriff! Bedeutet das das Aus für die Sachsenklinik?

In Folge 1059 "Realitäten", die am 16. Juli um 21 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, wird es für Dr. Martin Stein brenzlig. Die ehemalige Patientin Alina Hembach (Alissa Atanassova) wird erneut in der Sachsenklinik eingeliefert. Sie war diejenige, die Dr. Stein öffentlich vorgeworfen hatte, er hätte Krankenschwester Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill) sexuell belästigt. Alina glaubt fest daran, dass, was sie gesehen haben will, stimmt. Auch dann noch, als ihr Jasmin versucht klarzumachen, dass Martin sich nichts hat zuschulden kommen lassen. Alina bleibt bei ihrer Meinung, obwohl ihr Jasmin sogar verwirft, damit alle wirklichen Missbrauchsopfer und deren Glaubwürdigkeit in den Dreck zu ziehen.

Grund genug für Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) eine Pressekonferenz zu den Missbrauchs-Vorwürfen gegen Dr. Stein einzuberufen. Verliert der Kult-"In aller Freundschaft"-Charakter nun seinen Job in der Sachsenklinik? Auf das Angebot von Jasmin zu bestätigen, dass nichts geschehen wäre, will Martin nicht eingehen, um Jasmin nicht mithineinzuziehen. Sein guter Freund Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) will ihm ins Gewissen reden, das Angebot doch noch anzunehmen, da immerhin sein Job auf dem Spiel stehe, doch dann zieht Jasmin dieses plötzlich doch zurück. Der Grund? Unbekannt. Wie es für Dr. Stein in diesem heiklen Fall weitergeht, erfahren die Zuschauer schon bald bei "In aller Freundschaft", immer dienstags um 21 Uhr im Ersten.