Christian Oliver: Nach Flugzeugabturz - Jetzt meldet sich seine Witwe

Es ist so tragisch! Der "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver (†51) ist bei einem Absturz mit einem Leichtflugzeug in der Karibik ums Leben gekommen. Mit an Bord waren auch seine beiden Töchter Madita (†10) und Annik (†12). Jetzt meldet sich die Mutter der Kinder erstmals zu Wort...