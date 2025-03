Christian Polanc: Harte Kritik an Diego Pooth! "Für mich ein Flop"

Nachdem Christian damit beginnt, von seiner Favoritin SelfieSandra (25) zu schwärmen und erzählt, wie gut ihm ihr Wiener Walzer in Show 2 gefallen hat, kommt er zu den weniger schönen Themen: Seine Flops. Angefangen mit dem Tanz von Taliso Engel (22) und Patricija Ionel (30), der für ihn zwar "schwierig anzuschauen" war, er allerdings mit der Wertung von Joachim Llambi (60), der nur einen Punktvergab, überhaupt nicht einverstanden war: "1 Punkt war das für mich absolut nicht, auch wenn das für mich sehr sehr unsicher gewirkt hat und sehr statisch, waren da trotzdem viele richtige Dinge drin", so der 46-Jährige. Er ist der Meinung, Taliso und Patricija hätten insgesamt auf eine Wertung von 10-11 Punkten kommen müssen, also 1-2 mehr, als sie bekommen haben.