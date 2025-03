"Let's Dance"-Enthüllung: Peinliche Details über Ekaterina Leonova und Diego Pooth

Diego Pooth, der sich in der aktuellen Staffel der beliebten RTL-Tanzshow beweisen muss, soll nämlich schon nach wenigen Minuten mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) eine erstaunliche Gemeinsamkeit zwischen ihr und seiner Mutter Verona ausgemacht haben. Das verriet Letztere ungefragt in der Livesendung. "Die ist wie Mama! Die hat mir direkt in den ersten fünf Minuten an den Haaren gezogen!", habe ihr Sohnemann zu Hause gemeckert. Eine Aussage, die natürlich für Lacher im Publikum sorgte.

Doch es kam noch besser. Verona enthüllte gegenüber Moderator Daniel Hartwich auch, dass die Tanzprofi-Partnerin von Diego eine weitere Erziehungsmethode nutze, die er bereits von seiner Mutter kennt. Ekaterina habe ihm bereits im ersten Interview sofort den Finger in den Rücken gedrückt, damit ich gerade stehe – genau wie seine Mutter es schon tue, seit er klein ist. Offenbar gibt es also sehr viele Parallelen zwischen den beiden Frauen.