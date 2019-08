Christian Polanc: "Let's Dance"-Schock! Er ist raus

gehört zu "Let's Dance" wie Pommes zu Schnitzel. Seit der zweiten Staffel ist der Profitänzer dabei. Zwei Mal konnte er sich bereits den Sieg sichern. Doch jetzt muss er seine Fans enttäuschen...

Christian Polanc ist nicht bei der "Let's Dance"-Tour dabei

"Viele haben mich bezüglich der Let's Dance-Tour gefragt...", schreibt er auf seinem -Account. "Leider muss ich euch sagen, dass ich leider aus terminlichen und beruflichen Gründen nicht bei der Tour dabei bin! Wünsche meinen Kollegen und allen Tourbesuchern trotzdem viel Spaß und eure tolle Zeit!"

Klar, dass die Fans über diese Nachricht überhaupt nicht erfreut sind. "Ich habs geahnt... Ufff waruuuum???", "Das ist soooo schade. Du wärst für mich das Highlight gewesen" und "Christian, das kannst du uns doch nicht antun. Wir kommen extra wegen dir", machen sie ihrem Ärger Luft.

Macht Christian Schluss mit "Let's Dance"?

Doch es könnte noch dicker kommen. Erst kürzlich sprach der 41-Jährige über einen möglichen Ausstieg bei "Let's Dance". War die 12. Staffel wirklich seine letzte? "Ich kann nicht nach so einer Zeit nicht sicher sagen, was passiert", erklärte er gegenüber . "Ich entscheide jetzt seit einigen Jahren immer von Jahr zu Jahr. Und so werde ich das auch weiterhin tun. Wenn ich auf diese Reise nochmal Bock habe, dann werde ich es tun. Und wenn es nicht so ist, dann nicht." Lässt sich nur hoffen, dass sich Christian doch nochmal dafür entscheidet...

