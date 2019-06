Christian Polanc: Ausstiegs-Schock! Verlässt er "Let's Dance"?

Seit 12 Jahren ist Profitänzer Christian Polanc fester Bestandteil von "Let's Dance". Zwei Mal konnte er sich mit seinen prominenten Partnerinnen den Titel sichern. Macht Christian jetzt etwa Schluss mit "Let's Dance"?

Christian Polanc: "Vor zwei Jahren habe ich mir überlegt, mit 'Let's Dance' aufzuhören"

In der letzten Live-Show machte er ein überraschendes Geständnis. "Vor zwei Jahren habe ich mir überlegt aufzuhören mit 'Let's Dance'", erzählte er nach seinem Tanz mit . "Heute bin ich glücklicher denn je, dass ich es damals nicht gemacht habe, sonst hätte ich diese Reise mit dieser wunderbaren Frau nicht mehr erleben dürfen."

Im Interview mit erklärte Christian nach der Show, warum er sich damals doch wieder für eine Teilnahme entschied. "Es wurde mir einfach irgendwann klar, dass es nicht ums tanzen oder gute Punkt, sondern um die Reise mit den Menschen geht. Jedes Jahr ist es aufs Neue so eine Bereicherung für mein Leben."

War es Christians letzte Staffel?

Doch bei der Frage, ob er auch in der nächsten Staffel wieder dabei ist, kam der Profitänzer ins Straucheln: "Ich kann nicht nach so einer Zeit nicht sicher sagen, was passiert. Ich entscheide jetzt seit einigen Jahren immer von Jahr zu Jahr. Und so werde ich das auch weiterhin tun. Wenn ich auf diese Reise nochmal Bock habe, dann werde ich es tun. Und wenn es nicht so ist, dann nicht." Lässt sich nur hoffen, dass sich Christian auch nächstes Mal wieder dafür entscheidet. Ohne ihn wäre "Let's Dance" irgendwie nicht dasselbe...