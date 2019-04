Christian Polanc: Hat er eine Freundin? Liebes-Geheimnis gelüftet!

fegt derzeit mit über das „Let’s Dance“-Parkett. Obwohl die beiden ein richtig gutes Team sind und auf der Tanzfläche harmonieren, läuft privat natürlich nichts zwischen ihnen. Die Moderatorin ist seit 2012 glücklich mit Julian Khol verheiratet. Doch hat Christian Polanc eigentlich eine Freundin?

Christian Polanc Freundin: Sein großes Geheimnis

Über das Privatleben des Profitänzers ist nicht sonderlich viel bekannt. Bis 2013 war Polanc mit Melissa Ortiz-Gomez zusammen. „Wir leben jetzt zwei getrennte Leben und es geht mir sehr gut“, erklärte sie nach der Trennung gegenüber „Bunte“. Inzwischen ist die 36-Jährige in einer glücklichen Beziehung mit dem DJ Ben Faze. 2018 brachte die hübsche Spanierin außerdem einen Sohn zur Welt.

Christian Polanc ist bisexuell und führte 2015 eine Beziehung mit . Die beiden wurden von verkuppelt und waren fünf Monate lang ein Paar, bevor sie sich endgültig trennten. "Es war für mich überhaupt keine Überraschung, dass da was zwischen Christian und Omega ist. Ich habe es von Anfang an geahnt. Es hat schon damals bei 'Let's Dance' geknistert", verriet die -Millionärin damals gegenüber „ Exclusiv“. Doch Bullock hatte Zweifel: "Ich wusste von Anfang an, als er gesagt hat, dass er bisexuell ist, das könnte ein bisschen schwierig sein, weil ich wollte nie in eine Beziehung mit einem bisexuellen Mann. Ich glaube es liegt an verschiedenen Sachen. Aber ich weiß auch, dass er vor allem Angst um seine weiblichen Fans hatte“, erklärte der Friseur nach dem Beziehungs-Aus im Gespräch mit „VIP“.

Die große Liebe lässt auf sich warten

Ob Christian Polanc eine neue Freundin oder einen neuen Freund hat, ist derzeit nicht bekannt. Daraus macht er ein großes Geheimnis! Auf seiner -Seite finden sich Selfies und Fotos von der Tanzfläche – von verliebten Kuschel-Fotos keine Spur! Sollte der 40-Jährige sich aber wieder verlieben, wird er seine Fans sicherlich auch irgendwann an seinem großen Glück teilhaben lassen…