Christian Polanc & Maite Kelly: Liebes-Geheimnis gelüftet

Genau 10 Jahre ist es mittlerweile her, dass Maite Kelly den "Let's Dance"-Pokal gewann. Freitagabend stand die Sängerin erneut auf dem Parkett, um ihre neue Single "Einfach Hello!" zu performen. "Da geht schon das Herz in Flammen auf. Das ist so, als wenn man Weihnachten zu Hause die Familie besucht und sich allen in den Armen liegen", schwärmte die "DSDS"-Jurorin gegenüber RTL. Auf einen freute sie sich allerdings ganz besonders: ihren ehemaligen Tanzpartner Christian Polanc...

Folge verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*