Christian Rach: Von Hamburg nach China! Er kehrt Deutschland den Rücken

"Nur wir im kulinarischen Bereich tun uns schwer", sagt Rach. Das will er nun ändern und Flagge zeigen! Am liebsten würde der 66-Jährige als Botschafter der deutschen Küche auf Lesereise nach Fernost gehen. Genug leckere Ideen hätte er im Gepäck: "Ich glaube, viele meiner Schmorgerichte würden gut ankommen. Auch die Rezepte mit Gemüse könnten in China ein Hit werden." Hauptsache, man kann auch alles mit Stäbchen essen …

Noch sei aber nichts unterschrieben. Vorerst kann er nur hoffen, dass sein Wunsch, die chinesische Küche zu erobern, eines Tages in Erfüllung geht.