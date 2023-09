"Hochzeit auf den ersten Blick": Das sind die Kandidaten der 10. Staffel!

"Hochzeit auf den ersten Blick": Single Jochen

Während Single Jochen in seinem Job als Polizeikommissar eine Uniform trägt, bevorzugt der 38-Jährige in seinem Privatleben einen legeren Look. Er spielt Gitarre sowie Bass und entwickelt eigene Brettspiele. Für das vollkommene Glück fehlt ihm jedoch noch seine Traumfrau, die offen, ehrlich und vertrauensvoll sein soll.