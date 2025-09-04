So habe sie sich einmal sogar eine Auszeit genommen und sei nach einem Streit am Set kurzerhand bei ihrer Freundin, Schauspielerin Emily Cox, eingezogen. Grund war ein Kommentar ihres Mannes am "Jerks"-Set, als er kurz vor dem Dreh ihre Garderobe kritisierte. Für Collien ein absolutes No-Go: "So kurz vor dem Dreh ist das natürlich genau das Letzte, was man hören will", sagte sie damals.