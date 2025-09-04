Ulmen & Collien Fernandes nicht mehr zusammen: Was war der Trennungsgrund?
Schluss nach vielen gemeinsamen Jahren: Christian Ulmen und Collien Fernandes haben ihre Ehe beendet – und das nach einer Beziehung, die stets als besonders skandalfrei galt.
Ein Bild aus besseren Tagen: Collien Ulmen-Fernandes steht neben Ehemann Christian Ulmen. Jetzt geben sie die Trennung bekannt.
© IMAGO / VISTAPRESS
Diese Nachricht ist ein ziemlicher Schock: Christian Ulmen (49) und Collien Fernandes (43) haben in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bekanntgegeben. Darin heißt es:
"Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen. Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen"
Beziehung ohne Skandale – aber nicht ohne Streit
Woran die Beziehung scheiterte, verrieten die beiden nicht. Doch es ist nicht Ulmens und Colliens erste Trennung …
Lange Zeit wirkten die beiden zwar wie eines der ruhigsten Promi-Paare Deutschlands. Rund 15 Jahre Ehe, ganz ohne große Skandale oder öffentliche Dramen – das war ihr Markenzeichen. Doch ganz konfliktfrei lief es auch bei ihnen nicht, wie Collien im Sommer 2025 im Gespräch mit RTL offenbarte.
So habe sie sich einmal sogar eine Auszeit genommen und sei nach einem Streit am Set kurzerhand bei ihrer Freundin, Schauspielerin Emily Cox, eingezogen. Grund war ein Kommentar ihres Mannes am "Jerks"-Set, als er kurz vor dem Dreh ihre Garderobe kritisierte. Für Collien ein absolutes No-Go: "So kurz vor dem Dreh ist das natürlich genau das Letzte, was man hören will", sagte sie damals.
Kennengelernt vor der Kamera
Kennengelernt hatten sich die beiden während Colliens Zeit bei VIVA. "Der kam rein, hatte ein Bonbon im Mund – das war tatsächlich unsere allererste Begegnung – und dann klebte er dieses Bonbon in meine Moderationskarte. Und ich dachte so: Entschuldige mal bitte, was ist da denn los?", verriet sie einst in der Sendung “Kölner Treff”.
Ihre Wege kreuzten sich schon früh bei Dreharbeiten. Beim Film "Snobs – Sie können auch ohne dich" (2010) standen sie erstmals gemeinsam vor der Kamera. Später folgten weitere Projekte wie "Jerks", die allerdings auch zu Spannungen führten. Collien erklärte rückblickend, dass sie gemeinsame Jobs eher meiden, da es "eigentlich immer schon so" zwischen ihnen gewesen sei.
Tochter bleibt Mittelpunkt
Trotz der Trennung machen Ulmen und Fernandes klar: Ihre 13-jährige Tochter steht weiterhin an erster Stelle. Als Eltern wollen sie auch in Zukunft eng zusammenarbeiten und ihr einen stabilen Alltag ermöglichen.
Damit endet nach fast eineinhalb Jahrzehnten eine Ehe, die zwar nicht immer konfliktfrei war, aber bis zuletzt von Respekt geprägt schien.
Trennungs-Statement