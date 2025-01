Collien Ulmen-Fernandes: Spontan ausgewandert! Bereut sie ihre Entscheidung?

Sie sitzt mit einem Aperol Spritz am idyllischen Hafen von Porto Petro auf Mallorca. Collien Ulmen-Fernandes (43), die Bordärztin Dr. Delgado vom "Traumschiff", mag Boote und den Blick aufs Wasser. Dem Magazin "Da Neue" zeigt sie zum ersten Mal Fotos vom größten Abenteuer ihres Lebens.

Das Neue: Welches Gefühl verbinden Sie mit dem neuen Zuhause Mallorca?

Collien Ulmen-Fernandes: Mallorca gibt mir wahnsinnig viel Energie – und bin ich woanders, vermisse ich die Insel. Ich bin gerade beim Dreh in Berlin, und heute Morgen bin ich rausgegangen – alles ist grau in grau, die Bäume haben keine Blätter mehr. In solchen Momenten merkt man einfach wieder, was Mallorca mit einem macht. Es tut der Seele gut, wie meine Mutter zu sagen pflegt. Mein Mann und ich arbeiten beide kreativ, und wenn man aus dem Büro aufs Meer schaut, ist das etwas ganz Besonderes, das schmeißt den Kopf an. Die Insel gibt uns ein Gefühl von Freiheit.

Sie haben mit Ihrer Familie in Potsdam gelebt. Was vermissen Sie auf der Insel?

Ehrlich gesagt, nicht viel. Ich bin wirklich rundum glücklich auf Mallorca. Es gibt höchstens Kleinigkeiten – wie Majoran, den ich dort nicht bekomme. Aber sonst? Gar nichts.

Stimmt es, dass Sie relativ spontan umgezogen sind?

Absolut! Das war total spontan. Normalerweise bin ich ja nicht so. Ich bin eher der Typ, der lange Pro- und Kontra-Listen schreibt und außerdem viele Meinungen einholt, ewig über alles nachdenkt. Mein Mann Christian ist da ganz anders. Er macht einfach, während ich alles zergrüble. Wäre er nicht so, würde ich wahrscheinlich immer noch Listen schreiben, und wir wären in fünf Jahren noch nicht auf Mallorca.