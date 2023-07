Christian Wunderlich: Überraschendes Comeback! Er ist zurück

Als hübscher, hellblonder Teenager Frank Levinsky in "Verbotene Liebe" feierte Christian Wunderlich 1995 sein Fernsehdebüt – und wurde zum Schwarm Tausender Mädchen. Doch was macht der Ex-TV-Star eigentlich heute? "Das neue Blatt" haben ihn aufgespürt. Und erfahren: Er wurde vom Kinderstar zum Kinderbuch-Schriftsteller!