Christina Applegate als Kelly Bundy

Geboren in einer Showbusiness-Familie wurde Christina Applegate die Schauspielerei schon in die Wiege gelegt. 1987 gelang der damals 17-jährigen als strohblonde Serientochter Kelly Bundy in „ “ der internationale Durchbruch. Nach Serienende bewies die Darstellerin trotz ihres zweifelhaften Rufs als „Dumpfbacke“ Kelly Bundy, dass sie noch viel mehr auf dem Kasten hat. Christina Applegate glänzte nicht nur in diversen Serienproduktionen wie „Jesse“ (1998-2000) oder „Samantha Who?“ (2007-2009), sondern auch auf dem Broadway („Sweet Charity“, 2005). Doch das Schicksal holte die Schauspielerin ein, so erkrankte Cristina Applegate 2008 am Höhepunkt ihrer Karriere an Brustkrebs. Nach einer Brustamputation kämpfte sich die Serien-Darstellerin an der Seite ihres Ehemannes Martin LeNoble und der gemeinsamen Tochter Sadie Grace tapfer zurück ins Leben. Mit der Gründung ihrer Stiftung „Right Action for Women“ bietet die Powerfrau heute krebserkrankten Frauen Unterstützung.