Christina Dimitriou: Baby-News! Sie macht krasse Enthüllung

Bei den "Reality Awards", die am 7. Dezember in Köln verliehen werden, geben sich die Reality-Stars die Klinke in die Hand. Hunderte Gäste waren zu der Verleihung gekommen. Doch eine hatte eine besonders schöne Verkündung zu machen ...

Als die Kategorie "Trennung des Jahres" anstand, in der Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat, Ricarda Raatz und Maurice Dziwak sowie Xander Stephinger und Lisa Postel nominiert waren, an der Reihe war, kam es zu einer völlig unerwarteten Verkündung.