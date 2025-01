Hier findest du immer alle aktuellen News zu Maurice Dziwak.

Mit seiner Teilnahme an der Dating-Show "Love Island" 2021 begann für Maurice Dziwak seine Karriere als Reality-TV-Star. Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" lernte er seine mittlerweile Ex-Freundin Ricarda Raatz kennen, mit der er 2023 ins "Sommerhaus der Stars" zog. Heute ist er neu vergeben an seine Freundin Leandra, mit der er 2025 seinen ersten Sohn auf der Welt willkommen hieß, kurz bevor er ins Dschungelcamp 2025 zog.