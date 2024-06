Christina Hänni: "Ich bin so stolz"

"Nie hätte ich es mir so erträumt. Die Kleine ist einfach perfekt und ich möchte sie eigentlich nur den ganzen Tag anstarren, um zu glauben, dass das wirklich passiert ist", erklärt die 34-Jährige und wendet sich abschließend in dem Post auch noch einmal an ihren Ehemann Luca: "Ich bin so stolz auf uns, was wir als Eltern schon in den ersten Tagen gemeistert haben Luca. Unser Start war holprig und trotzdem wunderschön auf seine eigene Weise".

Hättet ihr das von den Hännis erwartet?