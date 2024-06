Luca & Christina Hänni: Das Baby ist da! Rührende Worte nach der Geburt

Auf diesen Moment haben Luca (29) und Christina Hänni (34) schon so lange gewartet! Am Sonntag haben die beiden verraten, dass ihr erstes gemeinsames Kind endlich das Licht der Welt erblickt hat. Den ersten Auftritt hat der Sänger schon abgesagt, um voll und ganz für seine Ehefrau und seine kleine Tochter da sein zu können. So ein stolzer Papa!