Christina Hänni: "Glück hat mich begleitet!" Sie zeigt ihr Ultraschallbild

"Vor einem Jahr hat unser großes Glück mich in einer ganz besonderen Zeit begleitet", erzählt Christina in einem langen Instagram-Post. Sie hatte zu der Zeit gerade die "Let's Dance"-Tour zugesagt. "Als ich von der Schwangerschaft erfuhr, waren meine Gedanken erstmal noch gar nicht bei der Tour und ich wusste erstmal gar nicht, wie genau weitermachen. Also dachte ich ganz naiv: Die anderen wissen Bescheid, was zu tun ist. Die Veranstalter, Produktion und Choreographen haben mir den Rücken gestärkt und gesagt, dass sie alles tun, damit ich und unser Schatz sicher durch die Tour kommen und sie mir die Wahl lassen bei allem."