Christina Hänni: Süßes Baby-Foto! Sie zeigt erstmals ihre Tochter

Freudig fasst die Neu-Mama die Entwicklung ihrer Tochter mit emotionalen Worten zusammen: "8 Wochen und jeder Tag ein Geschenk. Jetzt lächelst du uns unentwegt an und freust dich, uns zu sehen. Wenn du dich morgens streckst, geht mein Herz auf. Du versuchst auch schon, mit uns zu sprechen, mit deinem Quitschen und Glucksen!"

Einfach nur Zucker die beiden! Das sehen auch die Fans des "Let's Dance"-Paares so. In den Kommentaren überhäufen sie die Profitänzerin mit Komplimenten: "Du siehst zudem natürlich einfach wunderschön und glücklich aus", "Das Baby steht dir sooo gut. Ihr Hännis seid so süß" oder "Wow, du siehst so glücklich aus. Das freut mich total für dich. Genieße die Zeit mit deiner süßen, kleinen Tochter. Diese Zeit ist sehr wertvoll und kommt nie mehr zurück." lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren. Da bleibt nur eins: Den Hännis weiterhin eine schöne Kennenlernphase mit ihrem ersten Nachwuchs zu wünschen.

Wie sehr sich Papa Luca Hänni über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: