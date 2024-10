Christina Hänni: So schwierig waren die ersten Wochen als Mama

Profi-Tänzerin Christina Luft und Luca Hänni lernten sich 2020 als Tanzpaar in der 13. Staffel von "Let's Dance" kennen – und lieben. Geheiratet hatten die Zwei im August 2023. Mittlerweile lebt das Paar in der Schweiz, Lucas Heimat, und dort ist sie gemeinsam mit ihm auch weiterhin im Fernsehen zu sehen. Beruflich gab's allerdings eine Pause, als die beiden ihr erstes gemeinsames Kind bekamen. Für Christina ist es das erste Mal – und sie gibt zu, dass sie die Schwangerschaft, aber auch bestimmte Momente als frischgebackene Mama anfangs unterschätzt habe. Sie wäre gern eine dieser "cooleren Moms", denen es nicht so schwer fällt, ihr Kind auch mal abzugeben.