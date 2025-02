Christina Hänni: Tränen-Beichte vor "Let's Dance"-Start! Bricht sie die Show ab?

Mit Christina Hänni (34), Renata Lusin und Patricijia Ionel (29) gibt es in dieser Staffel gleich drei Mamis, die vor dieser Herausforderung stehen. Wie in anderen Familien müssen die Frauen Job und Privates jonglieren. Im Hause Hänni gibt es eine einfache Lösung: Während Christina, die erst vor sieben Monaten eine Tochter geboren hat, mit ihrem VIP-Schützling proben wird, bleibt ihr Ehemann mit der Kleinen Zuhause. Sänger Luca tritt beruflich kürzer und reist Christina hinterher. Hier wird die Care-Arbeit umverteilt, doch bei Christinas Kolleginnen ist das unmöglich.

Bei den Lusins und den Ionels tanzen sowohl Mama und Papa mit! Renata und Valentin wollen zehn Monate nach Stellas Geburt alles entspannt auf sich zukommen lassen. Als Back-up steht auch ihre Mama Elvira bereit, die schon bei der letzten Tour beim Babysitting unterstützte. Mit einem Kind ist das vielleicht noch möglich, so kurzfristig zu denken. Die Ionels haben unzählige Pläne in der Hinterhand, als fünfköpfige Familie ein Muss! Söhnchen Noelis ist drei, die Zwillinge Elison und Melody kamen erst im September auf die Welt, sie sollen die meiste Zeit ihre Eltern begleiten. Ansonsten haben Patricijia und Alexandru (30) sich ein Mini-Dorf aus Helfern aufgebaut. Ihre Mutter und Oma kamen aus Belarus, um mitanzupacken.

Die Power-Mamis sind also bestens vorbereitet, doch bei einer Sache kann sie niemand unterstützen: Wenn die Sehnsucht nach dem Kind kommt. "Andere Mütter haben mir gesagt, dass sie immer heimlich auf’s Klo gegangen sind und da geweint haben. Das wird vielleicht auch mal passieren", so Christina wehmütig. Aber wie schlimm wird es am Ende? Wird sie die Show überhaupt bis zum Ende mitmachen können? Zum Glück gibt es heutzutage Videoanrufe. Oder vielleicht springen auch Victoria und Daniel in den Werbepausen als Babysitter ein…

