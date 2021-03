Christina Luft: Ein neuer Mann bringt sie jetzt zum Strahlen

Und auch das Training läuft bisher super. Gleich am ersten Tag versorgte Jan Christina mit ihrer Lieblingsschokolade. "Der Jan ist so süß und gibt sich so viel Mühe. Er gibt sein Bestes. Es ist nicht einfach. Es ist ein weiter Weg zum Tanz, aber er sagt nie Nein zu dem, was ich mache“, schwärmt sie in ihrer Instagram-Story. "Er probiert alles aus und gibt wirklich sein Bestes. Es ist wirklich ein Geschenk, jeden Tag mit jemanden zu trainieren, der so viel Spaß daran hat, Tanzen zu lernen und so motiviert ist." Mal sehen, wie sich die beiden am Freitag schlagen werden…

Bittere Entscheidung bei "Let's Dance"! Im Video erfahrt ihr, welche Profitänzer dieses Jahr gehen mussten: