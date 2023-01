Christina Luft: "Let's Dance"-Aus! Jetzt macht sie es offiziell

Bald ist es wieder soweit und "Let's Dance" geht in die nächste Runde! Am 17. Februar 2023 startet die 16. Staffel der Tanzshow und 14 Prominente treten wieder einmal mit professionellen Turniertänzern an ihrer Seite gegeneinander an.

Fester Bestandteil des "Let's Dance"-Ensembles ist seit Jahren Tänzerin Christina Luft. Aber wird sie auch in dieser Staffel über das Parkett schweben oder ist der Zuschauerliebling dieses Jahr nicht dabei? Erst vor wenigen Wochen gab Christina bekannt, dass sie noch nicht wisse, ob sie in der kommenden "Let's Dance"-Staffel tanzen werde: "Ich bin da genauso neugierig wie ihr! Zu allen Fragen zu mir und der kommenden Staffel kann ich euch nichts beantworten", verriet die 32-Jährige während einer Fragerunde auf Instagram.

