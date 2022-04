Christina Luft: Schwanger? Ein Video schafft Klarheit

Die Botschaft ist klar! Christina Luft hat so gar keine Lust, über die Baby-Planung zu sprechen. Verständlich, das Thema geht schließlich nur sie und ihren Verlobten Luca Hänni etwas an. Die Fans respektieren ihre Privatsphäre und sprechen ihr in den Kommentaren ihre Unterstützung zu. "Wie ärgerlich, dass du ständig gefragt wirst, ob du schwanger bist. Du siehst toll aus, Christina!", schreibt eine Followerin. Und wenn es etwas zu verkünden gibt, werden Christina und Luca ihre Fans sicher an ihrem Glück teilhaben lassen...

