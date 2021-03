Christina Luft & Luca Hänni: Hochzeit und Baby! Sie packt aus

Momentan hat Christina allerdings ganz anderes im Kopf. Sie bringt Jan Hofer das Tanzen bei. Auch wenn die beiden noch nicht so viele Punkte einheimsen konnten, ist die 31-Jährige stolz auf ihren Schüler. Bei ihnen ginge es nicht ums Gewinnen, "sondern um so viel mehr. Persönliche Entwicklung, Spaß am Tanzen und jede Woche einen kleinen Berg zu versetzten und euch zu zeigen, was auch ein 'Normalo' kann." Wie sich die Jan und Christina in der nächsten Sendung schlagen werden? Das zeigt sich übernächsten Freitag um 20:15 Uhr bei RTL...

