Christina Luft & Luca Hänni: Süßes Geheimnis gelüftet! In ein paar Monaten ist es so weit!

Via "Instagram" hatten die Fans von Christina nun die Möglichkeit, ihrem Idol allerhand Fragen zu stellen. Ein Follower wollte dabei wissen, was Christina für diesen Sommer schönes geplant hat. Christinas Antwort darauf lässt allerdings besonders aufhorchen. So offenbart die Profitänzerin: "Ausschlafen, Haus, Hochzeit und Sonne tanken!" Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Scheinbar wollen sich Christina und ihr Luca noch in diesem Jahr das Jawort geben! An welchem Datum die beiden jedoch genau vor den Traualtar treten, wollte Christina nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein, wie es für das Paar weitergeht!