Christina Luft: Völlig am Ende! Sie kann es nicht mehr ertragen

Das will Christina sich allerdings nicht gefallen lassen. "Bitte setzt mich nicht unter Druck, ein Vorbild sein zu müssen und alles immer richtigzumachen", poltert sie in ihrer Insta-Story. "Ich bin einfach ich und sage euch, was mit guttut." Jeder solle das essen, worauf er Lust hat. "Aber ihr müsst gar nichts, genauso wie ich das nicht muss oder möchte."