Christine McVie: Die "Fleetwood Mac"-Sängerin ist tot

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Christine McVie. Die "Fleetwood Mac"-Sängerin ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Wie "BBC" unter Berufung auf ihre Familie berichtet, starb sie friedlich in einem Krankenhaus. "Wir wünschen uns, dass jeder Christine in seinem Herzen behält und sich an das Leben eines unglaublichen Menschen und gefeierten Musikers erinnert, der von allen geliebt wurde“, schreibt die Familie in einer offiziellen Mitteilung.