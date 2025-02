Christine Neubauer: Großes Ziel! "Älteste "Let’s Dance"-Gewinnerin WELTWEIT"

"Das neue Blatt": Haben Sie schon mal einen Tanzkurs belegt?

Christine Neubauer: Ja, mit 16. Es macht allerdings keinen Sinn, irgendwelche Schritte zu üben, sondern ich muss die ganz speziellen Muskeln trainieren – die sich vor allen Dingen unten an den Beinchen und an den Knöcheln befinden, die nicht bei irgendeiner anderen sportlichen Betätigung benötigt werden. Die muss ich trainieren, weil sonst die Knöchel in den lateinamerikanischen Riemenschuhen wackeln wie ein Kuhschwanz.

Warum tun Sie sich das an?

Ich tue mir das nicht an. Ich mache mir das größte Geschenk meines Lebens. Ich erfülle mir einen Traum. Und ich möchte Vorbild für meine Generation sein. Liebe Frauen mit 50 plus, wir haben uns verändert. Wir fliegen ins Leben. Da klappt der Sargdeckel noch nicht über uns zu. O. k., ich kann keine Salti schlagen wie René Casselly aus dem Zirkus. Aber in meinem Bereich kann ich daran arbeiten, so weit wie möglich zu kommen. Wenn ich was mache, mache ich es ganz oder gar nicht. Mein psychologisches Ziel, warum ich antrete, ist natürlich auch, zu gewinnen. Und wenn ich gewinnen sollte, wäre ich die älteste "Let’s Dance"-Gewinnerin WELTWEIT. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung.