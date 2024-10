Christine Neubauer: Nach 40 Jahren bricht es aus ihr heraus

Jahrelang litt Christine Neubauer unter den oft verletzenden Kommentaren zu ihrem Körper. Doch mit den Jahren hat sie gelernt, sich davon zu distanzieren. Heute liest sie nicht mehr alles, was über sie geschrieben wird, und nimmt sich Kritiken nicht mehr so sehr zu Herzen. "Das Schöne am Alter ist ja auch, dass man immer gelassener wird", sagt die Schauspielerin im Interview. Nach vier Jahrzehnten im Showbusiness hat Christine Neubauer gelernt, was wirklich zählt – und das sind weder die Schlagzeilen noch die Kommentare, sondern die Freude an ihrer Arbeit und die Unterstützung ihrer Fans.