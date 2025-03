Christine Neubauer: So anders reagierte ihre Mutter auf die "Let's Dance"-Teilnahme

Christine Neubauers Mama Lydia war zunächst nicht wirklich begeistert über ihre "Let's Dance"-Teilnahme. "Jetzt ist sie natürlich wahnsinnig stolz auf mich, aber am Anfang hat sie gesagt 'Oh Gott!' Also auf bayerisch: 'Um Gottes Willen! Das tust du dir an?'", so die Schauspielerin im Gespräch mit "Gala". "Weil sie natürlich Angst um mich hatte."