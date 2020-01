Christine Theiss: Die besten Fitness-Übungen für zu Hause

Reddit this

An die Fettpolster, fertig - los! "The Biggest Loser"-Coach Christine Theiss verrät ihre ultimativen Fitness-Tipps.

Wer schlank und durchtrainiert sein will, muss nicht ins Fitnessstudio rennen. " "-Coach schwört auf Training ohne Geräte. "Ich kombiniere sehr gerne. Ich gehe am liebsten joggen und mache für mich selbst Übungen zu Hause. Oder ich plane beim Joggen draußen einfach 15 Minuten mit Übungen ein. Zum Beispiel mache ich sehr gerne hohe Bocksprünge auf einer Mauer, Ausfallschritte und Sprints auf der Stelle. Und dann zurücklaufen", erzählt sie im Interview mit "Intouch Online".

Mit diesen Übungen purzeln die Pfunde

Welche Übungen am effektivsten sind? "Meine Lieblingsübung ist das Planken (Unterarmstütz). Die Übung ist für die gesamte Rumpfstabilität, Bauchmuskulatur und die Tiefenmuskulatur. Es bringt relativ wenig, wenn man nur bestimmte Bereiche trainiert. Ich halte mehr von Übungen, die den ganzen Körper einbinden", so die Expertin. Äußerem liebt Christine Ausfallschritte. "Sie trainieren den Bauch und den Po. Dabei wird mit dem Gluteus maximus der Muskel in unserem Körper beansprucht, der natürlich auch Kalorien verbraucht, wenn er benutzt wird."

So verbrennst du beim Zähneputzen Kalorien

Wer nur wenig Zeit hat, kann Sport problemlos in den Alltag integrieren. "Man kann sich beispielsweise beim Zähneputzen gegen die Wand setzen. Ich wette, dass ein Anfänger keine 2 Minuten durchhält. Aber wenn du dranbleibst, kommst du dem Ziel immer ein Stückchen näher."

Christine Theiss feiert Jubiläum bei "The Biggest Loser"

Übrigens: Christine ist aktuell zum zehnten Mal bei "The Biggest Loser" (immer sonntags, 17:30 Uhr, Sat.1) als Coach dabei. "Es ist einiges neu. Wir sind zum ersten Mal in Griechenland, auf Naxos. Die Insel ist wirklich traumhaft schön", schwärmt sie. "Außerdem ist Petra Arvela neu dabei. Sie ist eine ganz sympathische, offene und sehr ehrgeizige Trainerin. Ich hoffe, dass die Zuschauer sie genauso lieben, wie ich." Wer sich davon selbst überzeugen will, sollte nächsten Sonntag unbedingt einschalten!

