Christopher Lichter: "Mein Papa Horst war immer schon mein Vorbild und mein Idol!“

Online zeigt er gerne, was er so kann – und das mit viel Sinn für Humor. "Auf den kann ich einfach nicht verzichten, meine Gerichte steif präsentieren, das wäre unauthentisch und nicht ich", gesteht er. Im TV oder mit einem eigenen Restaurant sieht er sich aber trotzdem nicht. "Ein eigenes Restaurant ist nichts für mich, genau wie TV Formate wie ‚Küchenschlacht‘ oder 'Das Perfekte Dinner', ich bin kein Mensch der sich gerne mit anderen misst oder sich beweisen muss", verrät der 37-Jährige weiter. Auch nicht an der Seite von Horst Lichter – obwohl der ihm aber unterstützend zur Seite steht. "Ich habe viel mit meinem Vater über meine Internetpräsenz und den Weg in die Öffentlich geredet, er hat mir einige nützliche Tipps gegeben." Und er fügt hinzu: "Wo die Reise mal hingeht, weiß ich nicht zu beurteilen, ich bin aber offen für fast alles, was da noch kommen mag."