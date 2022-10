Horst Lichter: Ohne Bart! Eine echte Sensation

So sehr die Berühmtheit seinen Bart liebt, so wenig begeistert ist seine Frau Nada. Zumindest was das Thema Bartpflege angeht. Denn die ist ziemlich aufwendig und verschmutzt das ganze Bad. Die Ehefrau des TV-Kochs ärgerte sich in der Vergangenheit darüber, dass der Spiegel und das Waschbecken immer wieder mit Haarspray verklebt waren. Ob sie sich ihren Mann lieber ganz ohne Bart wünscht? Das bleibt ihr Geheimnis, aber Nada hat ein Machtwort gesprochen! "Ich hab' erst noch versucht, mich zu wehren, es hatte aber keinen Sinn", verriet der 60-Jährige anschließend in der Sendung "Leute heute". Das Ergebnis: Mittlerweile lässt er sich den Schnorres im Studio von "Bares für Rares" frisieren.

Doch auch damit könnte bis zu seiner Rente endgültig Schluss sein. Zumindest wenn sich Horst Lichter für ein Leben ohne Bart entscheidet. Seine Frau würde es ihm sicher danken...

"Bares für Rares" - echt oder fake? Ein Händler packt aus. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: