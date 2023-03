Chryssanthi Kavazi: Bittere Beichte! Wie lange hält sie das noch aus?

Gegenüber "Bild" verrät die 34-Jährige nun, dass es ihr jede Woche einiges abverlangt, auf die "Let's Dance"-Bühne zu gehen: "Ich habe so extremes Lampenfieber. Die vorletzte Show war bisher die allerschlimmste. Aber ich freue mich immer auf die Shows, egal, was passiert. Ich werde einfach Spaß haben. Denn dafür und für dieses einmalige Erlebnis bin ich ja hier.", gibt sie offen zu.

Doch das Publikum helfe ihr dabei, ihre Aufregung in den Griff zu bekommen, erzählt sie weiter: "Das Publikum vor Ort ist wirklich toll und unterstützt einen. Die freuen sich schon, wenn wir einmarschieren, bevor die Kameras an sind. Das macht es natürlich alles noch aufregender."

Auch ihr dreijähriger Sohn, der in der letzten Show bei der Generalprobe dabei war, hat ihr Kraft geschenkt: "Vorher dachte ich, dass er nach fünf Minuten keine Lust mehr hat, aber er saß da so gebannt mit seinen Kopfhörern – weil das sonst zu laut für ihn gewesen wäre – und hat die ganze Zeit zugeguckt. Kurz bevor unser Tanz losging, habe ich nur ganz laut sein ‚Mami‘ gehört. Das war so süß, dass mein Herz weggeschmolzen ist.", schwärmt Chryssanthi.