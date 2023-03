Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov: Jaa, es ist wahr!

"Er ist unfassbar witzig und wir lachen viel", schwärmt Chryssanthi im Interview mit "Watson". Auch Vadim findet nur lobende Worte für seine Tanzpartnerin: "Es trifft sich gut, wir harmonieren schön, wir arbeiten gut zusammen, ganz einfach." Bereits in den Kennlernshow hatten die beiden ein Auge aufeinander geworfen. "Da hat man schon gesehen, dass es von der Größe und dem Look her passt", so der vierfache Showdance-Weltmeister. Jetzt muss es nur noch mit der Jury funken. Mal sehen, ob Chryssanthi und Vadim Freitag die drei am Pult endlich überzeugen können...

