Cicely Tyson: Die Schauspielerin ist tot

Cicely Tyson war Anfang der 60er Jahre eine der ersten Afroamerikanerinnen, die eine Hauptrolle in einer TV-Serie ergatterte. In "East Side/West Side" schlüpfte sie in die Rolle der Sekretärin Jane Foster. Im Laufe ihrer Karriere spielte Cicely in zahlreichen weiteren Filmen und Serien wie "Grüne Tomaten", "The Help" und "Roots" mit, heimste dafür Preise wie den Emmy-Award ein. 2018 wurde sie von der Academy sogar mit einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk geehrt. Jetzt müssen wir Abschied von dem Ausnahmetalent nehmen...