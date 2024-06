Claudia Haas über neue Reality-Show "Reality-Queens": "Mit mir wird es garantiert nicht langweilig"

InTouch Online: Was war für dich der Grund bei dem Format "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" teilzunehmen?

Claudia Haas: Der Grund dafür war, dass ich schon mein halbes Leben davon träume berühmt zu werden und in TV präsent zu sein. Mir wurde die große Chance endlich geboten, worüber ich sehr dankbar bin.

Wie hat dein Sohn darauf reagiert, dass du an dem Format teilnimmst? Wie war seine erste Reaktion?

Seine erste Reaktion war, dass er stolz auf Mama ist, weil er auch weiß, dass ich es auch für ihn tue.

Wo siehst du bei dir eine Schwäche, die dir zum Verhängnis werden könnte?

Höhe könnte mir zum Verhängnis werden, ich habe extreme Höhenangst. Im normalen Leben würde ich nie etwas in diese Richtung machen, aber für den Gewinn und die Show würde ich es trotz Riesenpanik wagen.

Wo siehst du die Schwächen bei deinen Mitstreiterinnen?

Das sind Damen, die sehr viel Wert auf das Aussehen legen und ich denke, es wird ihnen schon schwerfallen, komplett auf das Styling zu verzichten.

Worauf wirst du dich denn nach dem Aufenthalt im Urwald am meisten freuen?

Am meisten werde ich mich auf mein Kind freuen, wenn ich wieder zu Hause bin.

Bei "Reality Queens" geht um 50.000 Euro. Was hast du damit vor?

Ich würde mich mit dem Geld selbstständig machen wollen und etwas eröffnen, um finanziell unabhängig zu sein.

Worauf können sich die Zuschauer freuen?

Die Zuschauer können sich auf ein neues Gesicht freuen und auf sehr viel Action mit mir, viel Fun. Mit mir wird es garantiert nicht langweilig.

Ob das so stimmt, können die Fans bereits zum Teil auf RTL+ sehen. Am Donnerstag, 6. Juni erschien bei dem Streaminganbieter nämlich schon die erste Folge von "Reality Queens - auf High Heels durch den Dschungel". In den nächsten Wochen wird dann jeden Donnerstag eine neue Folge erscheinen. Insgesamt sind neun Episoden geplant.