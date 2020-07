Claudia Norberg: Aus und vorbei! Sie beginnt ein neues Leben

Claudia Norberg hatte es in letzter Zeit wirklich nicht leicht. Schon kurz nach der Trennung hatte Ex Michael Wendler wieder eine neue Frau an seiner Seite. Mittlerweile haben er und Laura Müller sogar geheiratet. Claudia kochte vor Wut! Denn Laura hat ihren Mädchennamen Norberg angenommen, obwohl sie kurz zuvor in einem offenen Brief darum gebeten hatte, dies nicht zu tun. Jetzt hat Claudia endgültig einen Schlussstrich gezogen…